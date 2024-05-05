Ангелова Авдотья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ангелов Савелий Петрович
Мать: Ангелова Анна Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Петр Терентьевич
Смерть
Неизвестно