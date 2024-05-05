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Ангелова Авдотья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ангелов Савелий Петрович

Мать: Ангелова Анна Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Петр Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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