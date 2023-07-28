Васильченко Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Иоакимовна
Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Иоакимовна
Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васильченко (Васильченко) Елена Иоакимовна
Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
21.11.1879
Дочь: Васильченко (Васильченко) Екатерина Иоакимовна
Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1882
Сын: Васильченко Михаил Иоакимович
Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1885
Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Иоакимовна
Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович
Смерть
Неизвестно