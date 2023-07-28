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Васильченко Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Иоаким Федорович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Иоакимовна

Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Иоакимовна

Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васильченко (Васильченко) Елена Иоакимовна

Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1879

Дочь: Васильченко (Васильченко) Екатерина Иоакимовна

Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1882

Сын: Васильченко Михаил Иоакимович

Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Иоакимовна

Отец ребёнка: Васильченко Иоаким Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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