Васильченко Иоаким Федорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Иоакимовна
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Иоакимовна
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васильченко (Васильченко) Елена Иоакимовна
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1879
Дочь: Васильченко (Васильченко) Екатерина Иоакимовна
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1882
Сын: Васильченко Михаил Иоакимович
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1885
Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Иоакимовна
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно