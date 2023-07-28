Васильченко Иоаким Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильченко Иоаким Федорович

Васильченко Иоаким Федорович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

1851 г.р.
1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1847

Отец: Васильченко Федор Минаевич

Мать: Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко (Терникова) Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Васильченко (Васильченко) Варвара Иоакимовна

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Васильченко (Васильченко) Ольга Иоакимовна

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васильченко (Васильченко) Елена Иоакимовна

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1879

Дочь: Васильченко (Васильченко) Екатерина Иоакимовна

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1882

Сын: Васильченко Михаил Иоакимович

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1885

Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Иоакимовна

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Михайловна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.