Крицин Матвей Порфирьевич 08.08.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крицин Матвей Порфирьевич

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.08.1881 ст.

Дата смерти

31.12.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881 ст.

Отец: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Мать: Крыцына (Пексова) Евфимия/Евдокия Лукьяновна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
09.08.1881 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Воспр. - Фролова Александра Ефимовна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Чиндяев Лаврентий Фаддеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулу... Показать все
Смерть
31.12.1885 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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