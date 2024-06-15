Крицин Матвей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1881 ст.
Дата смерти31.12.1885 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881 ст.
Отец: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Крещение
09.08.1881 ст.
Воспр. - Фролова Александра Ефимовна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Чиндяев Лаврентий Фаддеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулу... Показать все
Смерть
31.12.1885 ст.