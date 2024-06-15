Крыцына (Пексова) Евфимия/Евдокия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиДо 1894 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пексов Лукьян Зотович
Мать: не указана
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Дочь: Борисова (Крыцинова) Евфимия Парфеновна/Панфиловна
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Дочь: Татиана Порфирьевна
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Сын: Крицин Матвей Порфирьевич
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Дочь: Крицынова Ольга Порфирьевна
Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович