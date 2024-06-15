Крыцына (Пексова) Евфимия/Евдокия Лукьяновна 1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крыцына (Пексова) Евфимия/Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

До 1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Пексов Лукьян Зотович

Мать: не указана

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.07.1862 ст.

Муж: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетель жениха №1 - Флоров Петр Ефимович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Свидетель жениха №2 - Титов Иван Алексеевич, государственный кр... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1863 ст.

Сын: Константин Трифиллиевич

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Борисова (Крыцинова) Евфимия Парфеновна/Панфиловна

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1867 ст.

Дочь: Татиана Порфирьевна

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1868

Сын: Прохор Перфилович

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.

Сын: Крыцын Архипп Парфенович

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.09.1878 ст.

Сын: Пексин Иван Парфенович

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1881 ст.

Сын: Крицин Матвей Порфирьевич

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Дочь: Крицынова Ольга Порфирьевна

Отец ребёнка: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
До 1894 ст.

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