Крицынова Ольга Порфирьевна 09.06.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крицынова Ольга Порфирьевна

Место рождения

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.06.1884 ст.

Дата смерти

28.02.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1884 ст.

Отец: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович

Мать: Крыцына (Пексова) Евфимия/Евдокия Лукьяновна

Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
13.06.1884 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Воспр. - Горбунов Кандратий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Фролова Александра Евфимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовс... Показать все
Смерть
28.02.1889 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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