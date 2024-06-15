Крицынова Ольга Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1884 ст.
Дата смерти28.02.1889 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1884 ст.
Отец: Крицин (Крыцинов) Порфирий/Трифиллий/Панфил/Парфен Степанович/Стефанович
Крещение
13.06.1884 ст.
Воспр. - Горбунов Кандратий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) Воспр. - Фролова Александра Евфимовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовс... Показать все
Смерть
28.02.1889 ст.