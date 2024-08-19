Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Граф Мусин-Пушкин Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich Алексей Иванович

Мать: Графиня Мусина-Пушкина Countess Musin-Puškin (Княжна Волконская Princess Volkonskaja) Екатерина Алексеевна Ekaterina Alekseevna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова (Кн. Шаховская Кн. Шаховской) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.03.1821

Сын: Шаховской Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кн. Шаховской Александр Иванович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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