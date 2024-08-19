Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1821
Сын: Шаховской Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кн. Шаховской Александр Иванович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно