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Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1777

Дата смерти

20.03.1860

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1777

Отец: Кн. Шаховской (Шаховской) Леонтий Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ген. от инф., член госуд. совета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова (Кн. Шаховская Кн. Шаховской) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии, генерал-адъютант
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
09.03.1821

Сын: Шаховской Алексей Иванович

Мать ребёнка: Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кн. Шаховской Александр Иванович

Мать ребёнка: Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович

Мать ребёнка: Šahovskaja/Кн. Шаховская (Musin-Puškin/Гр. Мусина-Пушкина) Sofija Alekseevna Софья Алексеевна

Смерть
20.03.1860
Похороны
Неизвестно

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