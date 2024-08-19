Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1777
Дата смерти20.03.1860
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1777
Отец: Кн. Шаховской (Шаховской) Леонтий Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ген. от инф., член госуд. совета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии, генерал-адъютант
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1821
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1823
Смерть
20.03.1860