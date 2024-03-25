Осипова Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Васса Дмитриевна

Место рождения

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Муж: Осипов Федор / Феодор Степанович / Стефанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Василий Иванович Калачев и Ефим Герасимович Герасимов, по невесте: деревни Поварово крестьяне Никонор Федорович Федоров и Петр Никитич Попков Источник... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.

Дочь: Осипова Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Осипов Федор / Феодор Степанович / Стефанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.06.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Акилина Стефановна (бесфамильная) [Осип... Показать все
Смерть
Неизвестно
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