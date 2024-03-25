Осипова Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Василий Иванович Калачев и Ефим Герасимович Герасимов, по невесте: деревни Поварово крестьяне Никонор Федорович Федоров и Петр Никитич Попков Источник... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.
Дочь: Осипова Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Осипов Федор / Феодор Степанович / Стефанович
дата крещения - 17.06.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Акилина Стефановна (бесфамильная) [Осип... Показать все
Смерть
Неизвестно