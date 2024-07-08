Лапина Стефанова Осипова Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1894 ст.
Дата смерти14.08.1901 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1894 ст.
Отец: Осипов Лапин Стефанов Федор / Феодор Степанович / Стефанович
дата крещения - 13.11.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девка Евдокея Стефановна Стефанова Источник... Показать все
Смерть
14.08.1901 ст.
дата погребения - 16.08.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все