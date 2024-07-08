Лапина Стефанова Осипова Екатерина Федоровна 12.11.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина Стефанова Осипова Екатерина Федоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.11.1894 ст.

Дата смерти

14.08.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Рождение
12.11.1894 ст.

Отец: Осипов Лапин Стефанов Федор / Феодор Степанович / Стефанович

Мать: Осипова Стефанова Васса Дмитриевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.11.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская девка Евдокея Стефановна Стефанова Источник... Показать все
Смерть
14.08.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 16.08.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все

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