Марченко (Котенко) Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Котенко) Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Котенко Николай Маркович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
10.05.1864 ст.

Муж: Марченко Яков Андреевич

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Q?i=799&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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