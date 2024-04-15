Котенко Николай Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Котенко Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марченко Матрона Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LR-9?i=424&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846