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Котенко Николай Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Котенко Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марченко Матрона Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Феодосия Тихоновна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LR-9?i=424&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846
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