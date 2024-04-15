Марченко Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1864 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Q?i=799&cc=3511744
Восприемник
24.11.1871 ст.
Екатерина Григорьевна Котенко
Восприемник
21.06.1873 ст.
Иван Григорьевич Котенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно