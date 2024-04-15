Марченко Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Яков Андреевич

Марченко Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1864 ст.

Жена: Марченко Матрона Николаевна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBM-Q?i=799&cc=3511744
Восприемник
24.11.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Екатерина Григорьевна Котенко
Восприемник
21.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Григорьевич Котенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close