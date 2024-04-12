Удачин Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.
Отец: Удачин Иван Микулин
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Сын: Удачин Моисей Ефимов
Мать ребёнка: Удачина Мария Осипова
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Сын: Удачин Игнат Ефимов
Мать ребёнка: Удачина Мария Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удачина Мария Осипова
Смерть
Неизвестно