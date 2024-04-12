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Удачин Ефим Иванов

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Удачин Иван Микулин

Мать: не указана

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Удачин Моисей Ефимов

Мать ребёнка: Удачина Мария Осипова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Удачин Игнат Ефимов

Мать ребёнка: Удачина Мария Осипова

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удачина Мария Осипова

Смерть
Неизвестно
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