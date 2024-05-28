Удачина Соломонида Федорова 1680 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Удачина Соломонида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Иван Викулин

Рождение ребёнка
Около 1707 ст.

Сын: Удачин Ефим Иванов

Отец ребёнка: Удачин Иван Викулин

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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