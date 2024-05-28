Удачина Соломонида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удачин Иван Викулин
Рождение ребёнка
Около 1707 ст.
Сын: Удачин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Удачин Иван Викулин
Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно