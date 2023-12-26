Дроздецкая Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкая Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздецкий Логин Трофимович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дроздецкий Захар Логинович

Отец ребёнка: Дроздецкий Логин Трофимович

Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.

Сын: Дроздецкий Пётр Логинович

Отец ребёнка: Дроздецкий Логин Трофимович

Смерть
Неизвестно

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