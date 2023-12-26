Дроздецкая Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дроздецкий Захар Логинович
Отец ребёнка: Дроздецкий Логин Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.
Сын: Дроздецкий Пётр Логинович
Отец ребёнка: Дроздецкий Логин Трофимович
Смерть
Неизвестно