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Дроздецкий Логин Трофимович

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздецкая Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дроздецкий Захар Логинович

Мать ребёнка: Дроздецкая Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.

Сын: Дроздецкий Пётр Логинович

Мать ребёнка: Дроздецкая Прасковья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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