Книпер (Домбровская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книпер (Домбровская) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1895

Муж: Книпер Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Книпер Олег Владимирович

Отец ребёнка: Книпер Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Книпер (Книпер) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Книпер Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Гоголева (Книпер) Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Книпер Владимир Николаевич

Смерть
1936
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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