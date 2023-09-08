Книпер (Домбровская) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1895
Рождение ребёнка
04.07.1897
Отец ребёнка: Книпер Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Книпер (Книпер) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Книпер Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гоголева (Книпер) Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Книпер Владимир Николаевич
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно