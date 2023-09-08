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Гоголева (Книпер) Елизавета Владимировна
Гоголева (Книпер) Елизавета Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Пол
Женский
Отец
Книпер Владимир Николаевич
1869 г.р.
Мать
Книпер (Домбровская) Мария Васильевна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Книпер Владимир Николаевич
Мать:
Книпер Мария Васильевна
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