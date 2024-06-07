Назар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петр Назарович
Мать ребёнка: Прасковья Макаровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Елизар Назарович
Мать ребёнка: Балдина Татьяна Парамоновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Федор Назарович
Мать ребёнка: Балдина Татьяна Парамоновна
Смерть
Неизвестно