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Назар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина Татьяна Парамоновна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Петр Назарович

Мать ребёнка: Прасковья Макаровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Елизар Назарович

Мать ребёнка: Балдина Татьяна Парамоновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Федор Назарович

Мать ребёнка: Балдина Татьяна Парамоновна

Смерть
Неизвестно

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