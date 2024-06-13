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Балдина Татьяна Парамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Балдин Парамон Андреевич

Мать: Балдина Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Елизар Назарович

Отец ребёнка: Назар Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Федор Назарович

Отец ребёнка: Назар Васильевич

Смерть
Неизвестно

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