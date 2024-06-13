Балдина Татьяна Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Балдин Парамон Андреевич
Мать: Балдина Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Елизар Назарович
Отец ребёнка: Назар Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Федор Назарович
Отец ребёнка: Назар Васильевич
Смерть
Неизвестно