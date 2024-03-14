Федор Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Катерина Михеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: Катерина Михеевна
Рождение
1782
Отец: Назар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Михеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Катерина Михеевна
Смерть
Неизвестно