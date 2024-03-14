Федор Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Назарович

Федор Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Катерина Михеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Катерина Михеевна

Рождение
1782

Отец: Назар Васильевич

Мать: Балдина Татьяна Парамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Михеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Катерина Михеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.