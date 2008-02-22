Ряднов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1929
Дата смерти22.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Наумова Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Ряднова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Везденеева Нина Федоровна
Мать ребёнка: Ряднова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряднов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Ряднова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряднова Надежда
Смерть
22.02.2008