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Ряднов Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1929

Дата смерти

22.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Наумова Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Ряднова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Везденеева Нина Федоровна

Мать ребёнка: Ряднова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряднов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Ряднова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряднова Надежда

Смерть
22.02.2008
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