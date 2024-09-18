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Елагин Ефим Ефимович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1789

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Елагин Ефим Яковлевич

Мать: Елагина (Кириллова) Ирина Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елагина Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елагина Марина Ефимовна

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Елагин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елагина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Елагин Яким Ефимович

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елагина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Елагин Никита Ефимович

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Елагин Лука Ефимович

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Елагин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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