Елагин Ефим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елагина Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елагина Марина Ефимовна
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елагина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елагин Яким Ефимович
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елагина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Елагин Лука Ефимович
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Елагин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Смерть
1848