Елагина (Кириллова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Кириллова) Ирина Петровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кириллов Пётр

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Елагин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Яковлевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Елагин Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Яковлевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Елагин Егор Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Яковлевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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