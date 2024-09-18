Елагина (Кириллова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кириллов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Елагин Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Елагин Ефим Ефимович
Отец ребёнка: Елагин Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Елагин Егор Ефимович
Отец ребёнка: Елагин Ефим Яковлевич