Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Леонов Кирилл Васильевич

Мать: Леонова Мария Марковна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елагина Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елагина Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Елагин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елагина Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Елагин Яким Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елагина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Елагин Никита Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Елагин Лука Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Елагин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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