Елагина (Леонова) Евдокия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1796
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Леонов Кирилл Васильевич
Мать: Леонова Мария Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елагина Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елагина Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елагина Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елагин Яким Ефимович
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елагина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Елагин Лука Ефимович
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Елагин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Елагин Ефим Ефимович