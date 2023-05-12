Соколов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Марта Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Жанна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно