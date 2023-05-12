Соколов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Михаил Ефремович

Мать: Гончарова Лукерья Парфёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Марта Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Жанна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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