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Соколов Михаил Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Соколов Ефрем

Мать: Соколова Ксения

Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Соколов Антон Михайлович

Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна

Смерть
1931
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