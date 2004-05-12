Соколов Михаил Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1931
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Соколов Ефрем
Мать: Соколова Ксения
Рождение ребёнка
?.12.1912
Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Гончарова Лукерья Парфёновна
Смерть
1931