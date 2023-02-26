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Лопутнёва - Смирнова Александра Иванова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Демиденков Иван Демидов

Мать: Демиденкова Ксения Стефанова

Бракосочетание
15.07.1907

Муж: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лопутнев Диомид Андреев

Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1912

Сын: Лопутнев Антоний Андреев

Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Смирнов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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