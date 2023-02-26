Лопутнёва - Смирнова Александра Иванова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
15.07.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1912
Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1918
Сын: Смирнов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно