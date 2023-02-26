(Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна

(Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна

Место рождения

д.Малахи Демидовского р-на Соленской обл.

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

До 1852 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Сашкин Владимир Иванов

Отец ребёнка: Сашкин Иван

Рождение
Около 1928

Отец: Лопутнев - Смирнов Андрей Иванович

Мать: Лопутнёва - Смирнова Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сашкин Иван

Место жительства
После 1852
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сашкин Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.