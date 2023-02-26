(Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна
Место рожденияд.Малахи Демидовского р-на Соленской обл.
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852
Отец ребёнка: Сашкин Иван
Рождение
Около 1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сашкин Иван
Место жительства
После 1852
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сашкин Иван
Смерть
Неизвестно