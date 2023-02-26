Сашкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСашкин Иван

Сашкин Иван

Место рождения

д.Лехонов Бор Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

До 1852 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Сашкин Владимир Иванов

Мать ребёнка: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна

Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна

Место жительства
После 1952
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.