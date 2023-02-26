Сашкин Иван
Место рожденияд.Лехонов Бор Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852
Мать ребёнка: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна
Рождение
Около 1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лопатнева-Смирнова) Мария Андреевна
Место жительства
После 1952
Смерть
Неизвестно