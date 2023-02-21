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Мягченков Сергей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

17.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мягченков Савелий Егорович

Мать: Мягченкова Анна Карповна

Рождение ребёнка
02.05.1827

Сын: Мягченков Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.05.1831

Дочь: Лукерья Сергеевна

Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мягченков Асигкрит Сергеевич

Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мягченков Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Мягченкова Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Мягченкова Аксинья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
17.02.1872
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
19.02.1872
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
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