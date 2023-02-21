Мягченков Сергей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти17.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
02.05.1827
Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
21.05.1831
Дочь: Лукерья Сергеевна
Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мягченков Асигкрит Сергеевич
Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мягченкова Мавра Филипповна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мягченков Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Мягченкова Аксинья Никитична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Мягченкова Аксинья Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
17.02.1872
Похороны
19.02.1872