Мягченков Егор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1827
Дата смерти07.04.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1827
Крещение
05.06.1827
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Мягченкова Степанида Фокична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Мягченкова Степанида Фокична
Бракосочетание
05.10.1873
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.04.1875
Похороны
09.04.1875