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Мягченков Егор Сергеевич

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Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

02.05.1827

Дата смерти

07.04.1875

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1827

Отец: Мягченков Сергей Савельевич

Мать: Мягченкова Мавра Филипповна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
05.06.1827
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Мягченкова Степанида Фокична

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Мягченкова Степанида Фокична

Бракосочетание
05.10.1873

Жена: скрыто настройками приватности

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.04.1875
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
09.04.1875
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
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