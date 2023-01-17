Мягченкова Мавра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиМежду 1840 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1827
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
21.05.1831
Дочь: Лукерья Сергеевна
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мягченков Асигкрит Сергеевич
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1840 и 1850