Мягченкова Мавра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова Мавра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Между 1840 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1827

Сын: Мягченков Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.05.1831

Дочь: Лукерья Сергеевна

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мягченков Асигкрит Сергеевич

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мягченков Сергей Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1840 и 1850
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