Мягченкова Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталия Савельевна
Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марина Савельевна
Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мягченков Харлампий Савельевич
Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Савельевна
Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мягченков Сергей Савельевич
Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович
Работа или профессия
Неизвестно