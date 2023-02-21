Мягченкова Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягченкова Анна Карповна

Мягченкова Анна Карповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталия Савельевна

Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марина Савельевна

Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мягченков Харлампий Савельевич

Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Савельевна

Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мягченков Сергей Савельевич

Отец ребёнка: Мягченков Савелий Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close