Ревунов Иван Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревунов Иван Евсеевич

Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ревунов Евсей

Мать: не указана

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ревунов Феодосий Иванович

Мать ребёнка: Ревунова Ольга

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Ревунов Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Ревунова Ольга

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ревунова Ольга

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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