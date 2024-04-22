Ревунов Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ревунов Евсей
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ревунов Феодосий Иванович
Мать ребёнка: Ревунова Ольга
Рождение ребёнка
22.11.1910
Мать ребёнка: Ревунова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачурина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ревунова Ольга
Смерть
Неизвестно