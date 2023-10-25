Ревунова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревунова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ревунов Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Ревунов Иван Евсеевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Ревунов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Ревунов Иван Евсеевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачурина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ревунов Иван Евсеевич

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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