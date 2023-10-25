Ревунова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ревунов Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Ревунов Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
22.11.1910
Отец ребёнка: Ревунов Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачурина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ревунов Иван Евсеевич
Смерть
Неизвестно