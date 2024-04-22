Ревунов Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1910
Дата смерти06.05.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910
Отец: Ревунов Иван Евсеевич
Мать: Ревунова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алферьева Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клинюшина Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Евгений Кириллович
Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревунов Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревунова Фекла Романовна
Смерть
06.05.1972