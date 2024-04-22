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Ревунов Кирилл Иванович

Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.11.1910

Дата смерти

06.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910

Отец: Ревунов Иван Евсеевич

Мать: Ревунова Ольга

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алферьева Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клинюшина Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Евгений Кириллович

Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревунов Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Ревунова Фекла Романовна

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревунова Фекла Романовна

Смерть
06.05.1972
Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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