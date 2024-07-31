Стародубцев Гаврила
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1824
Сын: Стародубцев Василий
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Стародубцева) Хрестинья
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Стародубцева) Фиона
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Тимофеевна
Смерть
1855