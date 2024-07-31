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Стародубцев Гаврила

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Стародубцев Захар

Мать: Стародубцева (Овсянникова) Матрена Гавриловна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Стародубцев Василий

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Тимофеевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Стародубцева) Хрестинья

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Тимофеевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Стародубцева) Фиона

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Тимофеевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1855
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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