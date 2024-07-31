Стародубцева Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Стародубцев Василий
Отец ребёнка: Стародубцев Гаврила
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Стародубцева) Хрестинья
Отец ребёнка: Стародубцев Гаврила
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Стародубцева) Фиона
Отец ребёнка: Стародубцев Гаврила
Смерть
Неизвестно