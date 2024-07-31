Стародубцева (Овсянникова) Матрена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Захар
Рождение ребёнка
1782
Сын: Стародубцев Никита
Отец ребёнка: Стародубцев Захар
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Стародубцева) Евдокея Дмитриевна
Отец ребёнка: Стародубцев Захар
Рождение ребёнка
1792
Сын: Стародубцев Гаврила
Отец ребёнка: Стародубцев Захар
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Стародубцева) Анна
Отец ребёнка: Стародубцев Захар
Смерть
Неизвестно