Стародубцева (Овсянникова) Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Овсянникова) Матрена Гавриловна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Захар

Рождение ребёнка
1782

Сын: Стародубцев Никита

Отец ребёнка: Стародубцев Захар

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Стародубцева) Евдокея Дмитриевна

Отец ребёнка: Стародубцев Захар

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Стародубцев Гаврила

Отец ребёнка: Стародубцев Захар

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Стародубцева) Анна

Отец ребёнка: Стародубцев Захар

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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