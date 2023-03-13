Чигрова (Сухова) Марія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения29.03.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1843
Отец: Суховъ Герасимъ
Мать: Сухова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чигровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чигрова) Марина
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Бракосочетание
14.01.1862
Муж: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
19.02.1863
Дочь: Чигрова Маремьяна
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
04.03.1865
Дочь: Чигрова Дарья
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
27.06.1867
Дочь: (Чигрова) Февронья
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
07.03.1869
Сын: Чигровъ Василий
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
15.02.1872
Дочь: Мокина (Чигрова) Агафья
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
14.07.1874
Дочь: (Чигрова) Марья
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чигровъ Петръ
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей
Рождение ребёнка
12.08.1890
Сын: Чигровъ Миронъ
Отец ребёнка: Чигровъ Сергей