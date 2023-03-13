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Чигрова (Сухова) Марія

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

29.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1843

Отец: Суховъ Герасимъ

Мать: Сухова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чигрова) Марина

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Бракосочетание
14.01.1862

Муж: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
19.02.1863

Дочь: Чигрова Маремьяна

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
04.03.1865

Дочь: Чигрова Дарья

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
27.06.1867

Дочь: (Чигрова) Февронья

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
07.03.1869

Сын: Чигровъ Василий

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
15.02.1872

Дочь: Мокина (Чигрова) Агафья

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
14.07.1874

Дочь: (Чигрова) Марья

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
1882

Сын: Чигровъ Петръ

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

Рождение ребёнка
12.08.1890

Сын: Чигровъ Миронъ

Отец ребёнка: Чигровъ Сергей

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