Чигровъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигровъ Василий

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.03.1869

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1869

Отец: Чигровъ Сергей

Мать: Чигрова Марія

Александровка
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