(Чигрова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чигрова) Марья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

14.07.1874

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1874

Отец: Чигровъ Сергей

Мать: Чигрова Марія

Александровка
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