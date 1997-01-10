Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1945

Дата смерти

10.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1945

Отец: Шиндяйкин Фёдор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1967

Дочь: Шиндяйкина Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Велькина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1969

Дочь: Искандярова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Велькина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велькина Анастасия Петровна

Смерть
10.01.1997
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