Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1945
Дата смерти10.01.1997
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1945
Отец: Шиндяйкин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1967
Дочь: Шиндяйкина Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Велькина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1969
Дочь: Искандярова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Велькина Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1997