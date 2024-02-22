Искандярова Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1969
Рождение ребёнка
25.12.1991
Дочь: Искандярова Анжела Юнировна
Отец ребёнка: Искандяров Юнир Няимович
Рождение ребёнка
28.10.1996
Дочь: Искандярова Лилия Юнировна
Отец ребёнка: Искандяров Юнир Няимович
Рождение ребёнка
16.10.2003
Сын: Искандяров Руслан Юнирович
Отец ребёнка: Искандяров Юнир Няимович
Бракосочетание
Неизвестно