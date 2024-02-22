Искандярова Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искандярова Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1969

Отец: Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович

Мать: Велькина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
25.12.1991

Дочь: Искандярова Анжела Юнировна

Отец ребёнка: Искандяров Юнир Няимович

Рождение ребёнка
28.10.1996

Дочь: Искандярова Лилия Юнировна

Отец ребёнка: Искандяров Юнир Няимович

Рождение ребёнка
16.10.2003

Сын: Искандяров Руслан Юнирович

Отец ребёнка: Искандяров Юнир Няимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Искандяров Юнир Няимович

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