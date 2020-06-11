Велькина Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велькина Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1947

Дата смерти

11.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947

Отец: Велькин Пётр Владимирович

Мать: Тряпкина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.01.1967

Дочь: Шиндяйкина Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.10.1969

Дочь: Искандярова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович

Смерть
11.06.2020
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