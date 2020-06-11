Велькина Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1947
Дата смерти11.06.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947
Рождение ребёнка
23.01.1967
Дочь: Шиндяйкина Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.10.1969
Дочь: Искандярова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шиндяйкин Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2020