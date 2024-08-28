Разумов Софон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти21.06.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
05.02.1851 ст.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кондакова (Разумова) Анна Сафоновна
Мать ребёнка: Разумова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Разумов Александр Сафонович
Мать ребёнка: Разумова Анастасия Васильевна
Смерть
21.06.1879 ст.
От водянки