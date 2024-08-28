Разумов Софон Васильевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разумов Софон Васильевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Разумов Василий Алексеевич

Мать: Разумова Фекла Дмитриевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1851 ст.

Жена: Разумова Анастасия Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кондакова (Разумова) Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Разумова Анастасия Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Разумов Александр Сафонович

Мать ребёнка: Разумова Анастасия Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
21.06.1879 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
От водянки

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