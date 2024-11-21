Разумова Фекла Дмитриевна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разумова Фекла Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Разумова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Разумов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Разумов Софон Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Разумов Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1845 ст.

Дочь: Разумова Еванфия Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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