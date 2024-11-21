Разумова Фекла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Разумова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Разумов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Разумов Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.09.1845 ст.
Дочь: Разумова Еванфия Васильевна
Отец ребёнка: Разумов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно