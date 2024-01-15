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Лоскутов (Сочков) Иван Панкратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

18.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лоскутов Панкрат Иванов

Мать: Лоскутова Анна Михайлова

Бракосочетание
14.10.1836

Жена: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1838

Сын: Панкратов (лоскутов) (сочков) Никита Иванов

Мать ребёнка: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова

Рождение ребёнка
22.05.1846

Сын: Лоскутов (сочков) Семён Иванов

Мать ребёнка: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.07.1848
Причина смерти: Холера
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