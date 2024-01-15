Лоскутов (Сочков) Иван Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти18.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Лоскутов Панкрат Иванов
Мать: Лоскутова Анна Михайлова
Бракосочетание
14.10.1836
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1838
Сын: Панкратов (лоскутов) (сочков) Никита Иванов
Мать ребёнка: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова
Рождение ребёнка
22.05.1846
Сын: Лоскутов (сочков) Семён Иванов
Мать ребёнка: Лоскутова (сочкова) Прасковья Прохорова
Смерть
18.07.1848
Причина смерти: Холера